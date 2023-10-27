Сёмин: Березуцкие пошли к Газзаеву, из-за этого они не перешли в «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что стало причиной срыва перехода братьев Березуцких в состав «железнодорожников».

«У братьев Березуцких было много приглашений, в том числе от «Локомотива». От них зависело все, но братья пошли к Газзаеву. И это главная причина, почему не состоялся их переход в «Локомотив», — приводит слова Сёмина Sport24.

Специалист рассказал, что заметил братьев из-за их физических данных и редкой для футбола позиции центрального защитника. Также Сёмин выразил надежду на то, что Василий и Алексей смогут проявить себя на тренерской позиции.

Напомним, что после года в «Торпедо-ЗИЛ» братья Березуцкие присоединились к ЦСКА, в котором вместе выступали до с 2002 до 2018 года.