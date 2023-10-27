​Мажич провёл семинар для «Крыльев Советов»

Милорад Мажич, который в Российском футбольном союзе возглавляет департамент судейства, в пятницу провёл для «Крыльев Советов» семинар. Об этом сообщается на страницах сайта РФС.

Мажич разъяснил игрокам и тренерам «Крыльев Советов» современные трактовки правил и разобрал некоторые сложные моменты.

В понедельник Мажич проведёт такой же семинар для «Краснодара». Позже серб встретится и с другими командами Премьер-лиги.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице. Ближайший матч чемпионата команда Игоря Осинькина проведёт 28 октября – против «Оренбурга» дома.