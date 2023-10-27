Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от голосования за «Золотой мяч».

- Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?

- Мбаппе.

- Как думаете, кто войдёт в тройку на итоговом голосовании?

- Месси, Мбаппе, Холанн.

«Золотой мяч» будет вручаться в Париже в понедельник, 30 октября. Судя по информации из прессы, победителем голосования стал Лионель Месси. Аргентинец может получить восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.