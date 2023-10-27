«Рубин» и «Балтика» назвали составы на матч 13-го тура РПЛ

Рашид Рахимов и Сергей Игнашевич назвали составы на матч 13-го тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Балтикой».

Состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Тесленко, Зотов, Безруков, Иву, Чумич, Фамейе, Ранджелович.

Состав «Балтики»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.

Встреча пройдёт на казанской «Ак Барс Арене». Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени. «Рубин» находится на 11-м месте в турнирной таблице, на два очка опережая «Балтику» (14-я строчка).