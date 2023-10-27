Григорян: Семак сможет проявить себя в Европе

Известный российский специалист Александр Григорян оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака в Европе.

«Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе», – приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

Напомним, что петербургский клуб выиграл пять подряд чемпионств в пяти сезонах под руководством Сергея Семака. В нынешнем сезоне «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата с 23 очками.