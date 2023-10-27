Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от голосования за «Золотого мяч».

- Кому бы вы отдали награду?

- Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой.

- Как думаете, кто войдёт в тройку на итоговом голосовании?

- Месси, Холанн, Мбаппе. Ещё Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в «Реале».

Отметим, что «Золотой мяч» будет вручен в понедельник, 30 октября. Ранее в прессе появилась информация о том, что победителем голосования стал Лионель Месси.