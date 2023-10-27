Зубко: «Ахмату» нужно набирать очки, но не думаю, что «Зенит» даст слабину»

Бывший тренер «Ротора» Денис Зубко высказался о предстоящем матче Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» примет «Ахмат».

«Ахмату» нужно набирать очки, но не думаю, что «Зенит» в этой игре даст слабину. Думаю, победа останется за петербуржцами. Надо уже догонять «Краснодар», — приводит слова Зубко «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что «Ахмату» нельзя допускать ошибок, ведь «сине-бело-голубые» не прощают этого и будут наказывать соперника.

Игра 13-го тура чемпионата России «Зенит» - «Ахмат» состоится завтра, 28 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.