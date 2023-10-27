​В РФС подчеркнули, что выход из УЕФА не отменит санкции ФИФА

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, высказался о ситуации. По словам Митрофанова, сама по себе смена конфедерации не решает проблему. Причина – санкции со стороны ФИФА. Митрофанов подтвердил, что решение распространяется на весь мир.

«Это бумага действует во всём мире. И в случае выхода из УЕФА она не отменяется автоматически», - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что на одном из заседаний исполкома до конца года будет рассматриваться возможность перехода из УЕФА в АФК.