Григорян отметил работу главного тренера «Крыльев Советов» Осинькина

Известный российский специалист Александр Григорян назвал лучших тренеров РПЛ на сегодняшний день.

Григорян выделил главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, а также наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Эксперт восхитился способностью российского специалиста развивать молодых игроков.

«Многие не хотят понимать, что каждый год уходят из «Крыльев» игроки, которые были основными, а их места занимают запасные. И они значительно прибавляют в мастерстве», — цитирует Григоряна Metaratings.

После 12 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой следующий матч самарская команда проведёт завтра, 28 октября, против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.