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Митрофанов: РФС может перейти в Азию, но приоритет — УЕФА

27 Октября 2023 • 16:56 Комментировать (1)

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

«Я не говорил, что в Азию РФС точно не пойдет. Я сказал о том, что в настоящий момент наш приоритет — восстановить свой статус полноправного участника в системе УЕФА. Это наша цель номер один», — приводит слова Митрофанова портал «РБ Спорт».

Функционер отметил, что очередной срок принятия решения по поводу возможного перехода в Азию — 1 января.

Напомним, в конце февраля 2022 года российские команды и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления.

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РФС Максим Митрофанов Переход РФС в АФК ещё теги
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Комментарии (1)
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Южный201
27 Октября 2023 в 19:31
Этого с*аного функционера нужно срочно убирать от российского футбола...
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