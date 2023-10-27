Митрофанов: РФС может перейти в Азию, но приоритет — УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

«Я не говорил, что в Азию РФС точно не пойдет. Я сказал о том, что в настоящий момент наш приоритет — восстановить свой статус полноправного участника в системе УЕФА. Это наша цель номер один», — приводит слова Митрофанова портал «РБ Спорт».

Функционер отметил, что очередной срок принятия решения по поводу возможного перехода в Азию — 1 января.

Напомним, в конце февраля 2022 года российские команды и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления.