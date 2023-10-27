Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на встречу «Ростов» - «Локомотив».

- Сумеет ли «Ростов» развить успех после крупной победы над «Ахматом» и выиграть у «Локомотива»?

- Мне кажется, что матч будет ничейным. «Локомотив» неплохо играет, да и «Ростов» хорошо себя проявил в последнем матче. Так что не могу отдать предпочтение ни одному из соперников.

- Будет ли у Дзюбы дополнительная мотивация против команды Карпина?

- Не знаю. Но мне кажется, что когда футболист выходит на поле, то не думает об этом. И потом, я не думаю, что между ними до сих пор есть какие-то вопросы.

Елена Григорьевская