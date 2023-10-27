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Агент не исключил возможное возвращение Языджи в Россию

27 Октября 2023 • 16:23 Комментировать
Лилль
...
Монако
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29.10 17:00

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию, где в период с января и июнь 2022 года турецкий футболист защищал цвета ЦСКА.

Агент не стал исключать переход футболиста в российский клуб, отметив при этом, что никто из РПЛ по этому вопросу пока к нему не обращался.

«Ни один российский клуб с нами пока не связывался. Будем ли рассматривать предложения? Это футбол, сложно сказать. Здесь всё возможно», — приводит слова Чебеджи Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Языджи провёл за «Лилль» 13 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 9 миллионов евро.

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