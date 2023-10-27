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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Григорян: «Семак превращается в выдающегося русского тренера»

27 Октября 2023 • 16:16 Комментировать

Известный тренер Александр Григорян ответил на вопрос, способен ли «Краснодар» стать чемпионом России.

По словам Григоряна, он считает «Зенит» основным претендентом на титул Премьер-лиги – из-за нахождения на тренерской команде Сергея Семака.

«Он каждый год проходит через какую-то критику и превращается, на мой взгляд, в выдающегося русского тренера. Он ото всех других тренеров сильно отличается человеческими качествами. Мне кажется, что многие недооценивают его тренерский уровень», - цитирует Григоряна Metaratings.

На текущий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» идёт вторым, отставая на пять зачётных баллов.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
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