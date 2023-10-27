Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «У нас уже есть намётки на январское трансферное окно»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб просматривает футболистов, которых мог бы подписать грядущей зимой.

«Селекционный процесс не прекращается, каждый день мы ищем, смотрим игроков. У нас уже есть намётки на январское окно. Работа ведётся», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее Андреев заявлял, что нынешний состав «Оренбурга» клуб полностью устраивает.

В 12 турах РПЛ «Оренбург» набрал 11 очков и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч южноуральская команда проведёт завтра, 28 октября, против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.