​В «Зените» опровергли информацию о Марио Фернандесе

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, дал комментарий насчёт состояния защитника Марио Фернандеса.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Фернандес из-за полученной травмы не сможет сыграть в 2023 году.

«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», - цитирует Медведева Sport24.

После перехода в «Зенит» Марио Фернандес провёл 12 матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

Ближайшую игру Премьер-лиги России «Зенит» проведёт 28 октября – против «Ахмата» на своём поле.