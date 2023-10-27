​РФС получает деньги от УЕФА, несмотря на санкции

Несмотря на санкции, Российский футбольный союз продолжает получать от УЕФА деньги в рамках программы «Хет-трик». Об этом рассказал Максим Митрофанов, который в РФС занимает должность генерального секретаря.

«Мы все три части получаем. Это совокупная программа, она включает порядка 15 млн евро, соответственно 5 млн евро каждый год. Конечно, РФС должен платить взносы, это членский взнос, он составляет 250 швейцарских франков в год», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Отметим, что из-за футбольных санкций со стороны УЕФА российские клубы и сборные сейчас не выступают в официальных международных соревнованиях. Когда санкции могут быть сняты, в настоящий момент сказать сложно.

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