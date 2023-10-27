​Акинфеев назвал самый тяжёлый момент в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу наиболее сложного момента в его футбольной карьере.

«Самый тяжёлый момент карьеры – чемпионат мира в Бразилии. Когда я пропустил тот самый гол от Кореи, ещё лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий», - цитирует Акинфеева Sports.ru.

По словам Акинфеева, обычно он отпускает какие-то моменты за два-три дня, но тогда ему понадобилось больше времени. Капитан ЦСКА сказал, что тогда он около месяца старался избегать людных мест.

На чемпионате мира – 2014 сборная России заняла третье место в группе. Команда сыграла вничью с Южной Кореей (1:1), проиграла Бельгии (0:1) и разошлась миром с Алжиром (1:1).

Игорю Акинфееву 37 лет. В сезоне 2023/2024 он провёл 11 матчей, в которых пропустил 13 голов. Ближайшую игру ЦСКА проведёт 29 октября – против «Краснодара».