​«Сперцян точно не хуже Педри и Гави» - Григорян

Известный тренер Александр Григорян сказал несколько слов о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

По словам Григоряна, Сперцян точно входит в тройку лучших футболистов чемпионата России. Тренер поделился своими наблюдениями, которые он сделал, когда комментировал матчи чемпионата Испании.

«Когда смотрел на позиции восьмёрки и инсайда, где играет Гави и Педри, и у меня возникла мысль: «Какого чёрта?» Сперцян, для которого это тоже профильные позиции, не хуже! Он точно не хуже Педри и Гави!» - сказал Григорян, чьи слова приводит Metaratings.

Эдуарду Сперцяну 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.

Отметим, что «Краснодар» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.