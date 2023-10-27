В главных слухах недели вы узнаете, какое решение по Гильермо Абаскалю приняли в «Спартаке», и почему Карло Анчелотти пока сказал «нет» сборной Бразилии. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» принял решение по Абаскалю

Осенью в российском футбольном обществе было немало сказано о возможной смене главного тренера в «Спартаке». Впрочем, есть информация о том, что менять рулевого «красно-белые» в обозримом будущем не планируют. Руководители московского клуба якобы даже провели встречу с представителями Гильермо Абаскаля, в ходе которой выразили испанцу полную поддержку и доверие. В «Спартаке» верят, что под руководством этого специалиста команда сможет прогрессировать и быть успешной.

Будущее Моуринью: «Реал» или «Интер»?

Поговаривают, что Жозе Моуринью по завершению сезона 2023/2024 может покинуть пост главного тренера «Ромы». Весьма вероятным считается переезд португальского тренера в Саудовскую Аравию, куда его уже звали. При этом в прессе за последнее время появлялись безумные слухи о возможном возвращении Моуринью в «Интер» или «Реал». В Мадриде якобы видят в португальце того, кто обеспечит надёжный переходный период перед приходом Хаби Алонсо.

«Манчестер Юнайтед» может возглавить Поттер

«Манчестер Юнайтед» откровенно не впечатляет, и если в ближайшие недели игра и результаты команды не улучшатся, то клуб может расстаться с Эриком тен Хагом. По слухам, «красные дьяволы» могут пригласить на тренерский мостик Грэма Поттера. Боссов манкунианского клуба якобы привлекает этот специалист, учитывая его способность работать с молодыми футболистами. Такой выбор был бы довольно странным, ведь ранее Поттер не смог добиться успеха у руля «Челси».

Почему «ПСЖ» отказался от Неймара

В летнее трансферное окно Неймар сменил «ПСЖ» на «Аль-Хиляль». Продажа звёздного бразильца позволяла гранду Лиги 1 заработать 90 миллионов евро. На неделе в прессу просочилась информация о том, по какой причине «ПСЖ» решил расстаться с Неймаром. Так, бразилец летом прошёл медицинское обследование, результаты которого вызвали беспокойство у представителей чемпионов Франции. Они опасались, что Неймар будет часто попадать в лазарет из-за своих физических проблем. Любопытно, что эта информация появилась вскоре после того, как звёздный форвард получил серьёзную травму в расположении сборной Бразилии.

Анчелотти поставили ультиматум

Карло Анчелотти слухи продолжают связывать со сборной Бразилии. Поговаривают, что недавно представители бразильской федерации в ультимативной форме обратились к итальянскому специалисту, желая получить от него конкретный ответ. Анчелотти якобы сказал «нет», поскольку сейчас он не хочет давать какие-то обещания бразильцам. Если «Реал» предложит Карло новый контракт, он скорее останется в Мадриде, чем перейдёт в сборную Бразилии.

В «Реале» же решение по Анчелотти в настоящий момент не приняли. Клуб сделает это уже весной, когда будут известны результаты команды в нынешнем сезоне.

Слухи собирал Александр Тихий.