Селюк дал прогноз на матч «Рубин» — «Балтика»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Рубином» и «Балтикой».

Селюк назвал «Балтику» очень непредсказуемой командой, выразив мнение, что в предстоящей встрече команды сумеют забить больше двух мячей.

«Игнашевич – молодец, его футболисты бьются с любым соперником. Обыграть «Балтику» очень непросто. Дам такой прогноз — в этой игре будет забито больше двух голов», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч «Рубин» — «Балтика» состоится уже сегодня, 27 октября, в Казани. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.