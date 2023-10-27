«Факел» - «Спартак»: Бубнов сделал прогноз на матч

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между воронежским «Факелом» и столичным «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«0:2. У «красно-белых» должно быть преимущество и большее количество моментов. Всё будет зависеть от реализации. Лёгкой игра для гостей не будет, но всё же исполнители у них лучше», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Факел» - «Спартак» состоится в субботу, 28 октября, на стадионе в Воронеже. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.