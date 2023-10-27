Бубнов сделал точный прогноз на матч «Рубин» - «Балтика»

В стартовом матче 13-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» примет калининградскую «Балтику». Своим мнением об этом поединке поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. «Рубин» неплохо играет на своём поле, но у «Балтики» состав всё же более стабильный. Жду от участников голов, при этом предполагаю, что будет ничья», - приводятся слова аналитика на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Казани сегодня, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.