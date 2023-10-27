В агентстве Лелу допустили переход игрока в российский клуб

В агентстве Sferico Sports, представляющее интересы защитника «Каза Пии» Леонардо Лелу, высказались о возможном переходе 23-летнего португальца в российский клуб.

В агентстве допустили переезд Лелу в Россию, отметив, что переговоров с клубами РПЛ сторона футболиста пока не ведёт.

«Трансфер Лелу в Россию зимой? Да, это возможно. Но на данный момент мы не ведём никаких переговоров. Ближе к зиме будет ясность», — сказали в агентстве в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лелу провёл за свой нынешний клуб 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает португальского футболиста в 3,5 миллиона евро.