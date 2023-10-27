Экс-генсек РФС: «Месси превосходит по своим заслугам и яркости футбольного гения других»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от вручения «Золотого мяча».

«На футбольном небосклоне в мой телескоп попадают различные виды небесных тел: звёзды, планеты, кометы, астероиды, метеоры…

И также как Сириус - самая яркая звезда в ночном небе, которая в 20 раз ярче Солнца - так и Месси превосходит по своим заслугам перед футболом и яркости своего футбольного гения других обитателей небесной сферы.

Другие номинанты на «Золотой мяч» либо уже светят только над Аравийским полуостровом, либо ещё как Холанн, Мбаппе или Альварес подобно Регулу, Спике и Арктуру пока главные звёзды на весеннем небе», - сказал Воробьёв.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября.