Ерохин: «У «Зенита» сейчас максимальная мотивация»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что даже не рассматривает сценарий, при котором его команда не станет чемпионом России в этом сезоне.

«Об этом даже думать не хочется. Сейчас все мысли о ближайших матчах. Сосредоточены на этом. В таблицу посмотрим попозже. Сейчас мы в роли преследователей. Мотивация максимальная», - рассказал полузащитник в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

«Зенит» занимает второе место после 12 туров чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять баллов.

В ближайшем поединке команда Сергея Семака сыграет с грозненским «Ахматом».