Ерохин раскрыл секрет лидерства «Краснодара»

Футболист петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Секрет «Краснодара» - в стабильности. У них хороший подбор игроков. Не скажу, что они потеряли в зрелищности. Скорее добавили баланс. Теперь более прагматично атакуют и обороняются», - приводит слова Александра «РБ Спорт».

После 12 сыгранных туров чемпионата России краснодарская команда занимает первое место в турнирной таблице с 28 баллами. В свою очередь «Зенит» набрал 23 очка и располагается на второй позиции.