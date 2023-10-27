Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от вручения очередного «Золотого мяча».

«Наверное, бороться за награду будут те, кто удачно выступил на чемпионате мира. А это Месси и Мбаппе. Думаю, я бы отдал приз кому-то из них. Месси всё-таки самый лучший, потому что Криштиану Роналду неудачно сыграл на мундиале и рано уехал в Саудовскую Аравию. Я бы дал награду Месси, он тащил свою сборную, которой симпатизировали многие нейтральные зрители, на чемпионате мира и привёл её к победе», - сказал Силкин.

Церемония вручения награды пройдет 30 октября.