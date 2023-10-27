Ерохин: «Спартак» нельзя списывать со счетов»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о шансах московского «Спартака» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» нельзя списывать со счетов. Там много классных исполнителей, особенно впереди. Если все будут в форме, с хорошей мотивацией – то они серьезный конкурент», - приводит слова полузащитника «РБ Спорт».

После 12 проведенных туров чемпионата России петербургский клуб набрал 23 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Красно-белые», в свою очередь, с 20 баллами располагаются на четвертой позиции.