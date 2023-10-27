Ерохин высказался о работе Семака в «Зените»

Игрок петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

«Быть главным тренером такого большого клуба, как «Зенит», – это огромный опыт. Думаю, главный тренер растет и совершенствуется вместе с командой. Результаты команды говорят об этом», - приводит слова 34-летнего полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера «сине-бело-голубых» с мая 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце сезона-2024/2025. Под руководством 47-летнего специалиста петербургский коллектив пять раз подряд становился чемпионом России.