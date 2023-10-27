Деменко: У «Зенита» не будет проблем с «Ахматом»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Ахматом».

«Любая команда сегодня может достойно выступать. Другое дело, что «Зенит» набрал очень хорошую форму и знает, что надо догонять «Краснодар». Думаю, проблем не будет, на самом деле», – приводит слова эксперта Metaratings.ru. По мнению Деменко, у грозненцев не заладилась игра, однако это не означает крупную победу подопечных Сергея Семака.

Напомним, что «Зенит» примет «Ахмат» в субботу, 28 октября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени. «Сине-бело-голубые» с 23 очками идут на втором месте в Российской премьер-лиге, отставая от «Краснодара» на пять баллов.