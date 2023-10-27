Ерохин — о своём возрасте: «Физически чувствую себя отлично, никаких ограничений нет»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, которому сейчас 34 года, рассказал о своём самочувствии.

По словам футболиста, он не думает о своём возрасте и чувствует себя отлично. Ерохин предположил, что это связано с отсутствием серьёзных травм в его карьере.

«Вопрос ведь не в возрасте, а в ресурсах организма. У кого-то он заканчивается в 27, кто-то до 40 может находиться на хорошем уровне. Я физически себя чувствую отлично. Никаких проблем и ограничений нет», — цитирует Ерохина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ерохин провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.