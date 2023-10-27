Ерохин: «Манчини было непросто в «Зените»

Полузащитник Александр Ерохин вспомнил, как переходил в петербургский «Зенит» в 2017 году. Тогда «сине-бело-голубыми» руководил итальянский специалист Роберто Манчини.

«Пришел в «Зенит» при Манчини. Команда сильно обновилась. Пришло много футболистов. Тренеру было непросто. Начали мы хорошо, создали отрыв. Но потом появились проблемы», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Срок действующего контракта Александра с петербургским клубом истекает летом следующего года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 34-летний полузащитник провел восемь поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.