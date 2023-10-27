Ерохин ответил на вопрос, нужна ли сейчас сборная России

Полузащитник Александр Ерохин, выступающий за петербургский «Зенит», поделился мнением о мотивации футболистов, которых вызывают в ряды национальной сборной России.

«Сборная должна существовать и должна играть. Не представляю, что кто-то может приехать в сборную без мотивации. Думаю, все те, кто выходил на поле, выкладывались на максимум», - приводит слова Александра «РБ Спорт».

В октябре сборная России провела два товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина в родных стенах отпраздновали победу над Камеруном со счетом 1:0, а затем на нейтральном поле сыграли вничью с Кенией (2:2).