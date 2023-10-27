Ерохин: «Был бы счастлив закончить карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что был бы счастлив завершить свою карьеру в петербургском клубе.

Напомним, Ерохин выступает за «Зенит» с лета 2017 года, ранее он защищал цвета «Ростова», «Урала», «Краснодара» и хабаровского СКА. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.

«Я уже не раз говорил, что «Зенит» для меня больше, чем футбольный клуб. Я много времени провёл здесь. Поэтому действительно душой переживаю за команду. И был бы счастлив закончить карьеру здесь», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ерохин провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.