Ерохин не исключает, что станет тренером

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, может ли он стать тренером после завершения игровой карьеры.

«Есть опыт работы с хорошими тренерами, терять это полностью не хочется. Посмотрим, как сложится жизнь. Александр Ерохин – тренер? Почему нет. Все возможно», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр провел восемь поединков, в которых отметился двумя результативными передачами. Ерохин выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.