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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин недоволен работой тренера «Ростова» Карпина

27 Октября 2023 • 11:39 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.80 2 2.70
Через 19 ч. 0 мин.

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о работе нынешнего главного тренера южан Валерия Карпина, а также поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле «Локомотив».

Балахнин считает, что в нынешнем сезоне работа Карпину даётся непросто. По мнению эксперта, это связано со совмещением 54-летним специалистом постов в «Ростове» и сборной России. 

«Не сказал бы, что сегодня мне импонирует работа Карпина в «Ростове». Очевидно, до этого он работал хорошо, но в этом году тяжело так сказать.

В матче «Ростов» — «Локомотив» ожидаю обмена голами, больше двух. Обе команды всегда забивают, так что будет интересно!» — цитирует Балахнина ODDS.ru.

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится завтра, 28 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Балахнин ещё теги

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