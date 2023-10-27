Балахнин недоволен работой тренера «Ростова» Карпина

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о работе нынешнего главного тренера южан Валерия Карпина, а также поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле «Локомотив».

Балахнин считает, что в нынешнем сезоне работа Карпину даётся непросто. По мнению эксперта, это связано со совмещением 54-летним специалистом постов в «Ростове» и сборной России.

«Не сказал бы, что сегодня мне импонирует работа Карпина в «Ростове». Очевидно, до этого он работал хорошо, но в этом году тяжело так сказать.

В матче «Ростов» — «Локомотив» ожидаю обмена голами, больше двух. Обе команды всегда забивают, так что будет интересно!» — цитирует Балахнина ODDS.ru.

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится завтра, 28 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.