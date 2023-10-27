Геркус оценил шансы Дзюбы забить гол «Ростову»

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус считает, что нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба может забить гол в предстоящем матче с «Ростовом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложно судить, насколько для Артёма будет принципиальным матч с «Ростовом», но на данный момент он находится в хорошей форме. У него достаточно высокие шансы, чтобы забить гол», - приводит слова Геркуса RT.

Поединок между командами состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в субботу, 28 октября.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба сыграл десять поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.