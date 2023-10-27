Дьяков: «Матч «Ростов» — «Локомотив» будет близок к ничьей»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором южане встретятся с «Локомотивом».

По мнению эксперта, игра будет близка к ничейному исходу, так как после уверенной победы в прошлом туре над «Ахматом» (3:0) ростовчане находятся в приподнятом эмоциональном состоянии, а «Локомотиву» не хватает стабильности.

«Ростов» играет дома, в родных стенах, болельщики могут помочь. Думаю, матч будет близкий к ничьей.

«Ростов» приучил нас к тому, что может и забивать, и пропускать много. Поэтому нулей явно не будет», — цитирует Дьякова Metaratings.

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится завтра, 28 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.