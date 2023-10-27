Трошечкин вспомнил о поражении от «Спартака»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин вспомнил о недавнем поединке против московского «Спартака» в чемпионате России. Нижегородский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

«Я бы не делал выводов о качестве нашей игры по количеству ударов и моментов, созданных в первом тайме. А то, что мы недовольны своей игрой, это так. Будем разбираться», - передает слова полузащитника издание «Известия».

После 12 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 17 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке нижегородский клуб на домашнем стадионе примет «Сочи». Матч пройдет 29 октября.