Магкеев не сыграет за «Локомотив» в 2023 году

Защитник Станислав Магкеев, выступающий за московский «Локомотив», поведал о ходе восстановления после травмы «крестов».

«Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Возвращение к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие - поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Станислав получил травму крестообразных связок в поединке против «Сочи», который состоялся в начале мая нынешнего года.

После 12 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 20 очков и занимают пятое место в таблице.