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Булыкин: «У Дзюбы будет двойной настрой на матч с «Ростовом»

27 Октября 2023 • 08:31 Комментировать

Экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о настрое форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы на поединок 13-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Для Дзюбы принципиально сыграть по максимуму против бывших соратников и тренера, с которым был конфликт. У Артема будет двойной настрой на встречу», - цитирует Дмитрия RT.

Поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в субботу, 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По итогам 12 туров «Ростов» занимает десятое место в таблице РПЛ, а «железнодорожники» - четвертое.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Дмитрий Булыкин Артём Дзюба ещё теги
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