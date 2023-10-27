Булыкин: «У Дзюбы будет двойной настрой на матч с «Ростовом»

Экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о настрое форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы на поединок 13-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Для Дзюбы принципиально сыграть по максимуму против бывших соратников и тренера, с которым был конфликт. У Артема будет двойной настрой на встречу», - цитирует Дмитрия RT.

Поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в субботу, 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По итогам 12 туров «Ростов» занимает десятое место в таблице РПЛ, а «железнодорожники» - четвертое.