Ярошик оценил работу Семака в «Зените»

Экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением о работе главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Быть пять лет в одной команде - очень тяжело. В Европе «Зенит» Семака против средних команд почти ничего не показал, а в России был непобедим последние пять лет», - передает слова Ярошика «РБ Спорт».

Напомним, что под руководством Семака петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше турнира «сине-бело-голубые» занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять баллов.

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