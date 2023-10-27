Экс-футболист «Локомотива» Алиев признался, сколько миллионов проиграл в казино

Экс-полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев признался, сколько денег просадил в казино.

«Где-то 2,5-3 млн точно оставил. Было у меня такое, что за ночь проиграл $ 110 тыс. Была ли это зависимость? Можно сказать, что да. Хотя я в большинстве своём ставил в автоматах», - передает слова Александра Sport24.ua.

Напомним, что в чемпионате России Алиев выступал за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи». В составе сборной Украины экс-полузащитник провел 28 поединков и забил шесть голов. О завершении игровой карьеры Александр объявил в 2021 году.