Не только Лунёв: Ещё один российский голкипер играет в еврокубке вечером четверга

Не только российский вратарь Андрей Лунёв выступает в еврокубке сегодняшним вечером четверга. В третьем по уровню престижа еврокубке, Лиге конференций УЕФА ворота «Будё-Глимта» защищает российский вратарь Никита Хайкин.

К слову, играют норвежцы не с самым слабым соперником – турецким топ-клубом из Стамбула – «Бешикташем». В его составе на матч против команды Хайкина вышли такие игроки как Венсан Абубакар и Алекс Окслейд-Чемберлен. А на скамейке остались Анте Ребич и Бактиёр Зайнутдинов.

В первом тайме норвежский клуб уже повёл – на 29-й минуте голом отметился полузащитник Альберт Грёнбек.

А следить за тем, как дела у Лунёва в матче «Байера» и «Карабаха», можно на нашем сайте в текстовой трансляции.