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Экс-помощник Клотета: «Возможно, жёсткая дисциплина в «Торпедо» была ошибкой»

26 Октября 2023 • 22:35 Комментировать

Бывший помощник Жозепа Клотета в московском «Торпедо» Берто Ферреро назвал причину, по которой у испанца не получилось достичь успеха у руля «чёрно-белых».

«Он сделал много хорошего пока был в России, думаю, но изменить менталитет очень сложно - каждая культура индивидуальна. Для испанцев футбол — работа и жизнь. Наши люди профессиональны как на поле, так и за его пределами, 24 часа в сутки. Возможно, жёсткая дисциплина, которую построил Пеп, была ошибкой», - говорит Ферреро в разговоре с Legalbet, добавив, что Пеп – профессионал своего дела с чёткими идеями.

Напомним, Клотет внезапно возглавил «Торпедо» в марте текущего года. Сохранить испанцу клуб в РПЛ не получилось – «автозаводцы» вылетели с 16 места. В новом сезоне торпедовцы вроде бы уверенно шли к цели по его началу, но осенью начали регулярно оступаться и Клотет был уволен. Его место занял Артём Горлов.

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