Наумов: «Карпукас цементирует всю середину поля «Локомотива»

Некогда президент «железнодорожников» Москвы Николай Наумов полагает, что молодой хавбек «Локо» Артём Карпукас вносит огромный вклад в игру команды.

«Открытием у «Локомотива» назвал бы Карпукаса. Этот парень вроде незаметно вливался в состав, но на сегодня считаю, что он цементирует всю середину «Локомотива». Это большой плюс, что у нас появился такой игрок», - говорит Наумов для «Спорта День за Днём».

Кстати, в минувшем сентябре Карпукас впервые сыграл за национальную сборную России. Всего в сезоне у 21-летнего футболиста 14 проведённых матчей без голевых действий.