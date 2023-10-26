Наумов: «Расстраивает, что немного сдал Пиняев»

Экс-президент «Локомотива» из Москвы Николай Наумов считает, что полузащитник «железнодорожников» Сергей Пиняев переживает не лучший период карьеры.

«Расстроило, что немного сдал Пиняев. Но это свойственно молодым футболистам, они не могут все игры проводить стабильно. Однако это не провал», - делится Наумов со «Спортом День за Днём».

Напомним, Пиняев перешёл в «Локо» прошлой зимой из «Крыльев Советов» и стал одним из лучших в составе московской команды минувшей весной, когда клуб поднялся с 14 места турнирной таблицы – на восьмое.

Сейчас у Пиняева в этом сезоне 17 матчей, в них он лишь раз забил и три раза ассистировал.

Божович назвал трёх самых талантливых игроков РПЛ