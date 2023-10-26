Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Расстраивает, что немного сдал Пиняев»

26 Октября 2023 • 21:51 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.80 2 2.70
Через 20 ч. 22 мин.

Экс-президент «Локомотива» из Москвы Николай Наумов считает, что полузащитник «железнодорожников» Сергей Пиняев переживает не лучший период карьеры.

«Расстроило, что немного сдал Пиняев. Но это свойственно молодым футболистам, они не могут все игры проводить стабильно. Однако это не провал», - делится Наумов со «Спортом День за Днём».

Напомним, Пиняев перешёл в «Локо» прошлой зимой из «Крыльев Советов» и стал одним из лучших в составе московской команды минувшей весной, когда клуб поднялся с 14 места турнирной таблицы – на восьмое.

Сейчас у Пиняева в этом сезоне 17 матчей, в них он лишь раз забил и три раза ассистировал.

Божович назвал трёх самых талантливых игроков РПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Сергей Пиняев ещё теги

Новости по матчу

20:00
Масалитин: «Уверен, что Карпин хорошо настроит своих ребят на «Локомотив»
19:27
Ари позвал Дзюбу в Бразилию
18:59
Наумов: «Локомотив» должен выигрывать у «Ростова»
16:45
Кечинов: «Не думаю, что между Дзюбой и Карпиным до сих пор есть какие-то вопросы»
14:26
Ростов — Локомотив Москва: прогноз и ставка на точный счёт матча 13-го тура РПЛ — 28 октября 2023
11:39
Балахнин недоволен работой тренера «Ростова» Карпина
11:04
Дьяков: «Матч «Ростов» — «Локомотив» будет близок к ничьей»
08:19
Борис Игнатьев: «Не думаю, что у Дзюбы будет дополнительная мотивация против команды Карпина»
22:28
Наумов: «Карпукас цементирует всю середину поля «Локомотива»
21:51
Наумов: «Расстраивает, что немного сдал Пиняев»
21:42
Наумов высказал единственную претензию к Галактионову
20:20
Балахнин: «Не сказал бы, что «Локомотив» - однозначный фаворит матча с «Ростовом»
19:38
​Ростов – Локомотив: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 28 октября 2023
17:01
Борис Игнатьев: «Кварацхелия — лучший трансфер в истории «Локомотива»
13:42
​«Доходило до агрессии»: Ненахов вспомнил об увольнении Николича из «Локомотива»
10:01
Ненахов — о своём контракте: «На данный момент переговоров нет, но меня в «Локомотиве» всё устраивает»
09:47
Ненахов — о стычке в матче с «Зенитом»: «После игры Тикнизян пришёл в раздевалку и начал кричать: «Чего он тебя трогает?!»
18:05
Бывший исландский футболист активно ищет работу в России
17:35
Алексей Миронов: «Карпин прокачал меня ментально» 1
17:19
​Агент Бонгонда высказался о возможном получении игроком паспорта России
14:28
Игрок «Ростова» Чернов: «Я не смотрю в турнирную таблицу»
09:59
​Ростов – Локомотив Москва: рискованный прогноз и ставка на матч 28 октября 2023 года Премьер-лиги России
22:34
Комличенко высказался о конкуренции с Голенковым
20:44
Игрок «Ростова» Миронов: «Никто не видит, какую работу проделал Карпин с тренерским штабом»
20:25
Агент: «Ненахов хочет остаться в «Локомотиве»
19:27
Баранник: «Таких тренеров как Галактионов должно быть больше»
17:51
​Галактионов высказался о Дзюбе
14:06
Шалимов считает, что Голенков выиграл конкуренцию у Комличенко
22:05
«Ростов» пытался заполучить вратаря «Краснодара», но получил отказ
21:31
В «Ростове» рассказали, получал ли клуб предложения по лидерам команды
21:02
Чугайнов: «Если Голенкову дать свободу в штрафной – у «Локомотива» будут проблемы»
18:38
Чугайнов: «Глобально пятое место «Локомотив» не устраивает, но динамика клуба хороша»
18:13
Впервые в истории все команды РПЛ после 12 тура имеют не менее трёх побед
18:08
Чугайнов – о матче «Локомотив» - «Динамо»: «На нулевую ничью игра явно не тянула»
16:49
​«Игрок, на которого равняются»: В «Локомотиве» высоко ценят Дзюбу
09:18
Игрок «Ростова» Мохеби — о матче с «Ахматом»: «Мы сыграли на высшем уровне»
23:18
Голенков – лучший игрок РПЛ с сентября по показателю «гол+пас»
10:12
Сильянов — о матче с «Динамо»: «По игре будет правильнее сказать, что «Локомотив» потерял два очка»
19:09
«Локомотив» прервал серию из 62 матчей без нулевых ничьих
17:48
В РФС сообщили, что Карпин покинет «Ростов», когда сборную России допустят до турниров 3
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Рубин Рубин
Балтика Балтика
0
0
2.27 3.40 3.40
Видео
28.10.23 в 14:00
Факел Факел
Спартак Москва Спартак Москва
3.70 3.60 2.07
Видео
28.10.23 в 16:30
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.55 3.80 2.70
Видео
28.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург Оренбург
1.87 4.00 4.10
Видео
28.10.23 в 19:00
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.43 5.00 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
20:06 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Факел» будет играть очень агрессивно и прессинговать «Спартак»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Спартак» должен побеждать «Факел», если не будет бардака
19:27 · Россия. Премьер-лига
Ари позвал Дзюбу в Бразилию
19:16 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Даже без Промеса «Спартак» должен обыгрывать «Факел»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ювентуса» назвал итальянские клубы, в которых может заиграть Тюкавин
19:06 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Соболев должен играть»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» должен выигрывать у «Ростова»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» ушла от поражения в матче с «Арсеналом»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Березуцкие пошли к Газзаеву, из-за этого они не перешли в «Локомотива»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Мажич провёл семинар для «Крыльев Советов»
18:02 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» и «Балтика» назвали составы на матч 13-го тура РПЛ
17:54 · Россия. Премьер-лига
Григорян: Семак сможет проявить себя в Европе
17:43 · Россия. Премьер-лига
Колосков поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Краснодаром»
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Личка рассказал о состоянии Шунина и Фомина
Все новости
Рекомендуем