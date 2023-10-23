Рахимов рассказал, почему «Рубин» не позвал Дзагоева обратно

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему клуб Премьер-лиги не позвал обратно Алана Дзагоева. Экс-полузащитник ЦСКА и казанцев долгое время не мог найти себе клуб, но в сентябре в итоге перебрался в Грецию – в середняк местного чемпионата под названием «Ламия».

«Игрок он классный, мастерства достаточно, но так сложилось. На тот момент уже было понимание, какие у нас есть игроки на этой позиции. Может и могли вернуться и к Алану, но, к сожалению, вот так получилось», - говорит Рахимов для телеканала «Матч ТВ», добавляя, что очень рад за Алана и рад тому, что полузащитник нашёл себе новый клуб.

В минувшую пятницу Дзагоев в матче против ПАСа дебютировал за новый клуб, выйдя на замену к концу матча.