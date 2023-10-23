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«Своего хватает»: Панюков признался, что лишь изредка смотрит футбол

23 Октября 2023 • 17:55 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
28.10 19:00

Бывший российский нападающий «Зенита» и «Урала» Андрей Панюков признался, что практически не смотрит игры Российской премьер-лиги, но иногда может посмотреть Лигу чемпионов УЕФА.

«Да и так этого мяча хватает! Лигу чемпионов могу включить, «Урал» вот играл против «Локомотива» немного глянул», - говорит нападающий для Sport24.

Прямо во время разговора форварда с журналистом шёл один из главных матчей 11 тура РПЛ – между «Краснодаром» и «Ростовом».

«Ни малейшего желания! Ладно, обещаю, обзор гляну! Но завтра играю не против «Краснодара» или «Реала», а против «Торпедо-БелАЗ», - добавляет Панюков.

Сейчас 29-летний форвард является нападающим белорусского клуба «Нафтан».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Панюков
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