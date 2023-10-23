Панюков – о видеоиграх: «Однажды всю ночь играл – чуть кровь из глаз не пошла»

Бывший форвард российских «Зенита», «Динамо» и «Урала» Андрей Панюков рассказал о своём увлечении видеоиграми.

«В Екатеринбурге как-то играл всю ночь, чуть кровь из глаз не пошла. Приехал после матча, уснуть не мог. Все домашние шли спать, а я — за компьютер», - вспоминает футболист для Sport24.

В итоге уже утром играющего Панюкова, который ещё не ложился спать, застала жена.

«Ну ты дурак, что ли?» - говорит она, а я смеюсь: «Не мы такие, жизнь такая!», - добавляет Панюков.

Сейчас 29-летний футболист является игроком белорусского клуба «Нафтан». Он перебрался в него минувшим летом. До перехода в «Нафтан» форвард с мая был игроком «Славии» из города Мозырь. Сейчас в его активе в текущем сезоне 10 голов и три ассиста во всех турнирах в 14 матчах.

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