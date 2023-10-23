Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Панюков – о видеоиграх: «Однажды всю ночь играл – чуть кровь из глаз не пошла»

23 Октября 2023 • 17:49 Комментировать

Бывший форвард российских «Зенита», «Динамо» и «Урала» Андрей Панюков рассказал о своём увлечении видеоиграми.

«В Екатеринбурге как-то играл всю ночь, чуть кровь из глаз не пошла. Приехал после матча, уснуть не мог. Все домашние шли спать, а я — за компьютер», - вспоминает футболист для Sport24.

В итоге уже утром играющего Панюкова, который ещё не ложился спать, застала жена.

«Ну ты дурак, что ли?» - говорит она, а я смеюсь: «Не мы такие, жизнь такая!», - добавляет Панюков.

Сейчас 29-летний футболист является игроком белорусского клуба «Нафтан». Он перебрался в него минувшим летом. До перехода в «Нафтан» форвард с мая был игроком «Славии» из города Мозырь. Сейчас в его активе в текущем сезоне 10 голов и три ассиста во всех турнирах в 14 матчах.

7 игроков, чьи карьеры поломал Зенит

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Панюков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Октября
18:13 · Россия. Премьер-лига
Впервые в истории все команды РПЛ после 12 тура имеют по три победы
18:09 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Краснодар» не попадёт в призовую тройку
18:08 · Россия. Премьер-лига
Чугайнов – о матче «Локомотив» - «Динамо»: «На нулевую ничью игра явно не тянула»
18:01 · Россия. Премьер-лига
Рахимов рассказал, почему «Рубин» не позвал Дзагоева обратно
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев: «Никто не будет ссылать Соболева в дубль «Спартака»
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Своего хватает»: Панюков признался, что лишь изредка смотрит футбол
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев оценил игру «Спартака» в матче против «Пари НН»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Панюков – о видеоиграх: «Однажды всю ночь играл – чуть кровь из глаз не пошла»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Панюков – о Дзюбе: «Это царь горы, всегда ищет того, над кем посмеяться»
17:33 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отметился редким достижением по разности забитых и пропущенных голов
17:26 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о матче с «Пари НН»: «Главное, что победили и сыграли на ноль»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Бурмистров – о матче с «Уралом»: «Очень важно было, кто первый забьёт»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин: Во время игры не чувствовал, что у «Спартака» есть проблемы
17:12 · Россия. Премьер-лига
Кравцов – о голе «Уралу»: «Всю неделю на тренировках отрабатывал удары»
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» Савин заявил, что у Горлова есть шансы возглавить команду на постоянной основе
Все новости
Рекомендуем